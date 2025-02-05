Совбезы Беларуси и России высказались о запрете деятельности USAID

Советы безопасности Беларуси и России высказались о запрете деятельности Агентства США по международному развитию (USAID), передает РИА Новости.
В частности, на состоявшихся переговорах представители Совбезов Беларуси и России отметили «единство позиций по широкому спектру вопросов», которые затрагивают противодействие вызовам и угрозам безопасности Беларуси и России.
В том числе, обратили внимание на общность позиции по недопущению внешнего вмешательства в политические процессы. И также в Совбезах прокомментировали запрет деятельности USAID, а также влияние этого на гражданское общество.
— Отмечено, что принятое ранее властями России и Беларуси решение о запрете деятельности USAID и ряда финансируемых из-за границы НПО, поспособствовало консолидации гражданского общества и блокированию использования его институтов в интересах внешних сил, — сказано в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ.
Еще Совбезы Беларуси и России обсудили обстановку на границе.
И мы писали, что президент России Владимир Путин внес на ратификацию договор о гарантиях безопасности между Беларусью и Россией.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил государственную инвестиционную программу на 2025 год.