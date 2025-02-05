Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, когда США представят мирный план по Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог представит предложение по урегулированию украинского конфликта на Мюнхенской конференции по безопасности. Мероприятие пройдет с 16 по 18 февраля 2025 года.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Представитель США на форуме презентует мирный план, который должен будет прекратить противостояние между Киевом и Москвой.

«Будучи спецпосланником президента США по России и Украине, планирую рассказать о стремлении Дональда Трампа завершить кровавую и дорогостоящую войну на Украине», — цитирует пост Келлога в соцсети X «Интерфакс».

Спецпосланник также сообщил, что намерен встретиться с союзниками США, чтобы обсудить с ними вопросы сотрудничества.

Конференция в Мюнхене проводится с 1963 года. В этом году в ней примут участие главы 60 стран и правительств, а также 150 министров, уточнили в пресс-службе ежегодного форума. Главной темой встречи станут проблемы безопасности. Российская делегация не приглашается на мероприятие с 2022 года.

1 февраля Кит Келлог в эфире Fox News заявил, что США разработали «надежный» план, который привлечет к переговорам как Россию, так и Украину. Спецпосланник Трампа по Украине обозначил и примерный срок урегулирования противостояния между двумя странами. По его словам, первые результаты можно ожидать через 100 дней.