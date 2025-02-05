Стало известно, когда США представят мирный план по Украине

Конференция в Мюнхене проводится с 1963 года. В этом году в ней примут участие главы 60 стран и правительств, а также 150 министров, уточнили в пресс-службе ежегодного форума. Главной темой встречи станут проблемы безопасности. Российская делегация не приглашается на мероприятие с 2022 года.