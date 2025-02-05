Стало известно, когда США представят мирный план по Украине

Представитель США на форуме презентует мирный план, который должен будет прекратить противостояние между Киевом и Москвой.
«Будучи спецпосланником президента США по России и Украине, планирую рассказать о стремлении Дональда Трампа завершить кровавую и дорогостоящую войну на Украине», — цитирует пост Келлога в соцсети X «Интерфакс».
Спецпосланник также сообщил, что намерен встретиться с союзниками США, чтобы обсудить с ними вопросы сотрудничества.
Конференция в Мюнхене проводится с 1963 года. В этом году в ней примут участие главы 60 стран и правительств, а также 150 министров, уточнили в пресс-службе ежегодного форума. Главной темой встречи станут проблемы безопасности. Российская делегация не приглашается на мероприятие с 2022 года.
1 февраля Кит Келлог в эфире Fox News заявил, что США разработали «надежный» план, который привлечет к переговорам как Россию, так и Украину. Спецпосланник Трампа по Украине обозначил и примерный срок урегулирования противостояния между двумя странами. По его словам, первые результаты можно ожидать через 100 дней.