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Президент Шри-Ланки поздравил Лукашенко с победой на выборах

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Президента Шри-Ланки Ануры Кумары Диссанаяке. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«От имени Правительства и народа Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, а также от себя лично сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Республики Беларусь. Шри-Ланку и Беларусь связывают давние дружественные отношения, в основе которых лежат активные межличностные контакты, взаимное уважение и добрая воля во многих сферах, а также взаимодействие на многосторонних форумах», — говорится в поздравлении.

Президент Шри-Ланки рассчитывает на тесное сотрудничество в целях развития и дальнейшего укрепления взаимовыгодных двусторонних связей и расширения сотрудничества в новых и еще более масштабных сферах в ближайшие годы.

Анура Кумара Диссанаяке пожелал Александру Лукашенко здоровья, успехов и благополучия.

Лукашенко Александр