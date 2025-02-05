Опрос показал недовольство жителей Молдавии политическим вектором страны

При этом 39% населения полагает, что в 2025 году общая ситуация в Молдавии будет хуже, чем годом раньше. На улучшение ситуации рассчитывают 28% респондентов, не верят в изменения 21% опрошенных. Не смогли ответить на вопрос еще 12%.