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MWM: модернизированный «Адмирал Нахимов» произвел революцию в боевом потенциале своего класса судов

Новым флагманским кораблем Военно-морского флота России может стать последний атомный крейсер проекта «Киров». По итогам модернизации, которую крейсер «Адмирал Нахимов» проходит с 2008 года на верфи «Севмаш», он станет сильнейшим боевым надводным кораблем мира, пишет Military Watch Magazine.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Максим Воркунков/ИТАР-ТАСС
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Российский флот вновь запустил два ядерных реактора последнего в стране линейного крейсера класса «Киров» — «Адмирала Нахимов»: первый был запущен в декабре 2024 года, второй — 2 февраля. Это значит, что вскоре корабль начнет морские испытания, говорится в статье.

Крейсеры класса «Киров» по водоизмещению (28 000 тонн) более чем в три раза превосходят американские эсминцы класса Arleigh Burke и более чем в два раза — любой другой надводный боевой корабль.

По этому показателю они сопоставимым с японскими авианосцами класса Izumo. Крейсеры класса «Киров» могут поддерживать высокую скорость в 32 узла и в течение длительного времени обеспечивать питанием мощное вооружение и датчики.

Модернизация «Адмирала Нахимова» произвела революцию в данном классе боевых кораблей.

«Нахимов» был оснащен широким спектром новых датчиков и наступательного оружия. 20 крупных противокорабельных крылатых ракет П-700 «Гранит», или «убийца авианосцев», были заменены на 80 пусковых ячеек для более современных крылатых ракет меньшего размера. К ним относятся П-800 «Оникс», 3М54Т «Калибр» и гиперзвуковой «Циркон» для борьбы с судами, а также 3М14Т «Калибр» для дальних высокоточных ударов по наземным целям.

«Нахимов», который изначально проектировали для управления зенитно-ракетным комплексом С-300Ф, теперь оснащен морским вариантом С-400 в 96 пусковых шахтах, что эквивалентно трем полным наземным дивизионам систем ПВО.

Дополнительные системы ПВО ближнего действия включают «Панцирь-МЕ», который заменил шесть систем ближнего боя «Каштан» линейного крейсера, а также морской вариант С-350 «Витязь». Он заменил 44 ракеты 4К33 «Оса-М», которые использовались ранее. Кроме того, были заменены все датчики.

Пожалуй, единственным недостатком «Нахимова» является недостаточная малозаметность. По этому показателю он уступает как китайским кораблям класса 055, так и американским судам класса Zumwalt.

В 2021 году гендиректор конструкторского бюро «Северное ПКБ» Андрей Дьячков так рассказывал об усовершенствованном крейсере:

Высокий потенциал модернизации, заложенный в эти корабли при их проектировании, позволил провести определенные работы и оснастить «Адмирал Нахимов» самым современным вооружением. Это делает его сильнейшим надводным боевым кораблем в мире.

Андрей Дьячков
гендиректор АО «Северное ПКБ»

Огневая мощь корабля сочетает 176 дальнобойных ракет, гиперзвуковую ракету «Циркон» и двойную ядерную энергетическую установку, благодаря чему «Нахимов» действительно может претендовать на звание сильнейшего корабля в мире.