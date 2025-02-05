MWM: модернизированный «Адмирал Нахимов» произвел революцию в боевом потенциале своего класса судов

Российский флот вновь запустил два ядерных реактора последнего в стране линейного крейсера класса «Киров» — «Адмирала Нахимов»: первый был запущен в декабре 2024 года, второй — 2 февраля. Это значит, что вскоре корабль начнет морские испытания, говорится в статье.
По этому показателю они сопоставимым с японскими авианосцами класса Izumo. Крейсеры класса «Киров» могут поддерживать высокую скорость в 32 узла и в течение длительного времени обеспечивать питанием мощное вооружение и датчики.
«Нахимов» был оснащен широким спектром новых датчиков и наступательного оружия. 20 крупных противокорабельных крылатых ракет П-700 «Гранит», или «убийца авианосцев», были заменены на 80 пусковых ячеек для более современных крылатых ракет меньшего размера. К ним относятся П-800 «Оникс», 3М54Т «Калибр» и гиперзвуковой «Циркон» для борьбы с судами, а также 3М14Т «Калибр» для дальних высокоточных ударов по наземным целям.
Дополнительные системы ПВО ближнего действия включают «Панцирь-МЕ», который заменил шесть систем ближнего боя «Каштан» линейного крейсера, а также морской вариант С-350 «Витязь». Он заменил 44 ракеты 4К33 «Оса-М», которые использовались ранее. Кроме того, были заменены все датчики.
Пожалуй, единственным недостатком «Нахимова» является недостаточная малозаметность. По этому показателю он уступает как китайским кораблям класса 055, так и американским судам класса Zumwalt.
В 2021 году гендиректор конструкторского бюро «Северное ПКБ» Андрей Дьячков так рассказывал об усовершенствованном крейсере:
Высокий потенциал модернизации, заложенный в эти корабли при их проектировании, позволил провести определенные работы и оснастить «Адмирал Нахимов» самым современным вооружением. Это делает его сильнейшим надводным боевым кораблем в мире.
Огневая мощь корабля сочетает 176 дальнобойных ракет, гиперзвуковую ракету «Циркон» и двойную ядерную энергетическую установку, благодаря чему «Нахимов» действительно может претендовать на звание сильнейшего корабля в мире.