MWM: модернизированный «Адмирал Нахимов» произвел революцию в боевом потенциале своего класса судов

«Нахимов» был оснащен широким спектром новых датчиков и наступательного оружия. 20 крупных противокорабельных крылатых ракет П-700 «Гранит», или «убийца авианосцев», были заменены на 80 пусковых ячеек для более современных крылатых ракет меньшего размера. К ним относятся П-800 «Оникс», 3М54Т «Калибр» и гиперзвуковой «Циркон» для борьбы с судами, а также 3М14Т «Калибр» для дальних высокоточных ударов по наземным целям.