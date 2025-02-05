Президент Нигерии поздравил Лукашенко с победой на выборах

Бола Тинубу подчеркнул, что Нигерия ценит давно устоявшиеся отношения с Беларусью. «Я намерен работать сообща с Вами для того, чтобы еще более укрепить наши двусторонние связи в сферах, представляющих взаимный интерес, включая торговлю, инвестиции, технологии и глобальные мирные инициативы. Уверен в том, что под Вашим неизменным руководством наше партнерство достигнет новых высот во благо двух наших стран и народов», — отметил он.