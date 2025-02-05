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Президент Нигерии поздравил Лукашенко с победой на выборах

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Президента Нигерии Болы Тинубу. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«От имени Правительства и народа Федеративной Республики Нигерия передаю Вам самые теплые поздравления в связи с Вашим переизбранием на пост Президента Республики Беларусь. Ваша победа отражает то доверие и уверенность, с которыми народ Беларуси относится к Вашему руководству и видению дальнейшего прогресса и стабильности Вашей страны», — говорится в поздравлении.

Бола Тинубу подчеркнул, что Нигерия ценит давно устоявшиеся отношения с Беларусью. «Я намерен работать сообща с Вами для того, чтобы еще более укрепить наши двусторонние связи в сферах, представляющих взаимный интерес, включая торговлю, инвестиции, технологии и глобальные мирные инициативы. Уверен в том, что под Вашим неизменным руководством наше партнерство достигнет новых высот во благо двух наших стран и народов», — отметил он.

Президент Нигерии пожелал своему белорусскому коллеге успешного президентства и личного благополучия, мира и дальнейшего процветания народу Беларуси.

Лукашенко Александр