Глеб Никитин вошел в новый состав президиума Госсовета России

Одновременно из президиума исключены вице-премьер Юрий Трутнев, губернаторы Белгородской, Амурской и Кировской областей Вячеслав Гладков, Василий Орлов и Александр Соколов, а также глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава ДНР Денис Пушилин и губернатор Кубани Вадим Шумков.