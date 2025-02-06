«Звездные войны 2.0»: противоракетный щит Трампа чреват ядерной нестабильностью — The Guardian

Американский «Железный купол» — космическая система перехвата, предназначенная для противодействия ядерным, гиперзвуковым и крылатым ракетным угрозам. И очередной поворот колеса в цикле эскалации, говорится в статье.
Исторический шанс уничтожить ядерное оружие в 1986 году ускользнул из-за настойчивости Рональда Рейгана в отношении непроверенной системы противоракетной обороны Америки «Звездные войны»*. В 2002 году Джордж Буш, ссылаясь на угрозу со стороны Северной Кореи, отказался от Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Он разрабатывался на идее о том, что взаимная уязвимость тормозит гонку ядерных вооружений.
В новую ядерную эпоху Россия и Китай ответили контрмерами, чтобы гарантировать, что их ядерные силы будут способны проникнуть в сложную противоракетную систему США.
А у Северной Кореи есть межконтинентальные баллистические ракеты, которые могут поразить материковую часть США.
Как известно, безумие — это повторять одно и то же действие и ожидать иного результата. Однако Трамп решился на «Звездные войны 2.0». Учитывая технологические препятствия и непомерно высокие затраты, есть вероятность, что этот проект никогда не будет реализован. Но риторика Трампа напугает другие страны и заставит их создавать больше ядерного оружия.
Указ президента Трампа также представляет собой сдвиг в политике США.
Он считает, что новая система станет настолько сильным сдерживающим фактором, что резко сократит желание противников нападать на США. Но Трамп упускает из виду, что это может спровоцировать неконтролируемую гонку вооружений.
Использование даже части ядерных арсеналов «большой тройки» (Россия, США, Китай) приведет к беспрецедентному массовому уничтожению всего живого. А последний действующий между США и Россией Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, который ограничивает стратегические ядерные боеголовки и количество ракетных пусковых установок, может истечь в 2026 году. Выживание мира зависит от творческой ядерной дипломатии, а не от попыток построить непроницаемый щит.
* В январе 1984 года президент США Рональд Рейган запустил программу «Стратегическая оборонная инициатива» (СОИ), которая в СМИ получила название «Звездные войны». Ее целью было завоевание господства в космосе, создание противоракетного щита США для надежного прикрытия всей территории Северной Америки. Пентагон планировал развернуть несколько эшелонов ударных космических вооружений, способных перехватывать и уничтожать баллистические ракеты и их боевые блоки на всех участках полета. Позднее к проекту подключились партнеры США по блоку НАТО.
Программа СОИ была свернута президентом США Биллом Клинтоном в 1993 году. Организация по стратегической оборонной инициативе, которая занималась ее реализацией, продолжила существовать под новым названием Организация по обороне от баллистических ракет. На ее базе в 2002 году было создано Агентство по противоракетной обороне США.