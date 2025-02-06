«Звездные войны 2.0»: противоракетный щит Трампа чреват ядерной нестабильностью — The Guardian

Как известно, безумие — это повторять одно и то же действие и ожидать иного результата. Однако Трамп решился на «Звездные войны 2.0». Учитывая технологические препятствия и непомерно высокие затраты, есть вероятность, что этот проект никогда не будет реализован. Но риторика Трампа напугает другие страны и заставит их создавать больше ядерного оружия.