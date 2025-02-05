Москва и Минск допустили создание российских военных объектов в Белоруссии

«В соответствий с отдельными соглашениями между Сторонами в целях предотвращения и отражения актов агрессии, упомянутых в пункте 1 статьи 4, в отношении Республики Беларусь на территории Республики Беларусь могут создаваться военные и иные объекты Российской Федерации, а также размещаться воинские формирования Российской Федерации», — сказано в документе.