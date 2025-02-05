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Москва и Минск допустили создание российских военных объектов в Белоруссии

В целях защиты в Белоруссии смогут создавать военные объекты и формирования РФ.

Источник: Комсомольская правда

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В целях предотвращения актов агрессии на территории Белоруссии могут создаваться военные объекты и размещаться воинские формирования РФ, сказано в договоре РФ с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

«В соответствий с отдельными соглашениями между Сторонами в целях предотвращения и отражения актов агрессии, упомянутых в пункте 1 статьи 4, в отношении Республики Беларусь на территории Республики Беларусь могут создаваться военные и иные объекты Российской Федерации, а также размещаться воинские формирования Российской Федерации», — сказано в документе.