Нападение на Россию или Белоруссию будет считаться агрессией против СГ

Ранее в среду Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Среди прочего там указано, что развитие отношений двух стран в рамках Союзного государства не направлено против других стран и будет осуществляться в соответствии с Уставом ООН, другими общепризнанными принципами и нормами международного права. Кроме того, российское ядерное оружие может быть применено в ответ на использование против обеих стран обычного вооружения, создающего угрозу суверенитету, говорится в документе.