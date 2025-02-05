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Нападение на Россию или Белоруссию будет считаться агрессией против СГ

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Москва и Минск считают вооруженное нападение на страну-участника Союзного государства как агрессию против объединения в целом, говорится в тексте документа, размещенного в думской электронной базе.

Источник: © РИА Новости

«Стороны рассматривают вооруженное нападение на государство-участника Союзного государства как акт агрессии против Союзного государства в целом и будут предпринимать соответствующие ответные меры с использованием всех находящихся в их распоряжении сил и средств в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций и законодательством Сторон», — сказано в пояснительной записке.

Ранее в среду Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Среди прочего там указано, что развитие отношений двух стран в рамках Союзного государства не направлено против других стран и будет осуществляться в соответствии с Уставом ООН, другими общепризнанными принципами и нормами международного права. Кроме того, российское ядерное оружие может быть применено в ответ на использование против обеих стран обычного вооружения, создающего угрозу суверенитету, говорится в документе.

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности в начале декабря прошлого года. Как отмечал российский лидер, документ определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя, целостности и неприкосновенности территорий двух стран.