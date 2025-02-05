РФ может применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии

Кроме того, стороны рассматривают вооруженное нападение на участника Союзного государства как акт агрессии против Союзного государства в целом и будут принимать соответствующие ответные меры с использованием всех находящихся в их распоряжении сил и средств. В частности, в случае агрессии против одной из стран вторая страна Союзного государства незамедлительно предоставляет по согласованию президентов необходимую военную, военно-техническую и иную помощь после официального обращения.