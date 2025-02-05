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РФ может применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российское ядерное оружие может быть применено в случае агрессии против России или Белоруссии, если есть угроза для суверенитета и территориальной целостности стран. Об этом говорится в договоре с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму.

Источник: РИА "Новости"

Согласно договору, ядернoе oружие РФ мoжет быть примененo в oтвет на применение прoтив Рoccии или Белoруccии ядернoгo oружия или других видoв oружия маccoвoгo пoражения, «а также в случае агрессии против любой из сторон с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности».

Стороны договора рассматривают ядерное оружие РФ как «важный фактор предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения, а также как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой».

Кроме того, стороны рассматривают вооруженное нападение на участника Союзного государства как акт агрессии против Союзного государства в целом и будут принимать соответствующие ответные меры с использованием всех находящихся в их распоряжении сил и средств. В частности, в случае агрессии против одной из стран вторая страна Союзного государства незамедлительно предоставляет по согласованию президентов необходимую военную, военно-техническую и иную помощь после официального обращения.

Госдума
Путин Владимир