РФ может применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии

Согласно договору, ядернoе oружие РФ мoжет быть примененo в oтвет на применение прoтив Рoccии или Белoруccии ядернoгo oружия или других видoв oружия маccoвoгo пoражения, «а также в случае агрессии против любой из сторон с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности».
Стороны договора рассматривают ядерное оружие РФ как «важный фактор предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения, а также как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой».
Кроме того, стороны рассматривают вооруженное нападение на участника Союзного государства как акт агрессии против Союзного государства в целом и будут принимать соответствующие ответные меры с использованием всех находящихся в их распоряжении сил и средств. В частности, в случае агрессии против одной из стран вторая страна Союзного государства незамедлительно предоставляет по согласованию президентов необходимую военную, военно-техническую и иную помощь после официального обращения.