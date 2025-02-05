USAID приостанавливает свою деятельность в Молдове — последствия для западных НПО

Решение президента США Дональда Трампа приостановить на три месяца финансирование большинства программ за рубежом стало громом среди ясного неба для тех, кто на протяжении 30 лет получал финансирование из-за границы как из рога изобилия. В частности, это касается заморозки деятельности агентства USAID, в том числе и в Молдове.
Исполнительный директор Promo-Lex Ион Маноле пожаловался, что все мероприятия, финансируемые USAID, были приостановлены. По его словам, гранты США покрывали 75−80% проектов, включая мониторинг выборов, политическое финансирование и парламентский контроль.
«Без ресурсов мы не сможем направить долгосрочных наблюдателей, провести мониторинг в день выборов или эффективно отслеживать иностранное вмешательство. Антизападное правительство может повлиять на европейский путь Молдовы и значительно дестабилизировать всю Восточную Европу и Черноморье», — заявил он.
Подсчитано, что за 30 лет USAID выделила Молдове порядка двух миллиардов долларов на внедрение различных проектов. Тем временем, Илон Маск не побоялся назвать их «организованной преступной группировкой».
Об этом в программе «Экспертиза» говорим с экс-вице-премьером, экс-министром экономики Молдовы Александром Муравским.