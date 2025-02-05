USAID приостанавливает свою деятельность в Молдове — последствия для западных НПО

Решение президента США Дональда Трампа приостановить на три месяца финансирование большинства программ за рубежом стало громом среди ясного неба для тех, кто на протяжении 30 лет получал финансирование из-за границы как из рога изобилия. В частности, это касается заморозки деятельности агентства USAID, в том числе и в Молдове.