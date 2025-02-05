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Последние зарубежные новости за 5 февраля 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 5 февраля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Bloomberg: ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе уступает лишь урагану «Катрина»

Источник: AP 2024

Экономисты Калифорнийского университета оценили потери от пожаров в Лос-Анджелесе в 95−164 млрд долларов. Пожары уничтожили более 15 тысяч гектаров, страховые убытки оцениваются в 75 млрд долларов.

Politico: в ЕС «сыты по горло» действиями Урсулы фон дер Ляйен

Источник: AP 2024

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен критикуют за решение выделить Иордании €3 млрд без консультаций с членами ЕС. По данным Politico, страны «сыты по горло» ее попытками взять на себя руководство внешней политикой сообщества.

Der Spiegel: Берлин допустил размещение военных НАТО в Гренландии из-за Трампа

Источник: NATO

Берлин рассматривает возможность размещения войск НАТО в Гренландии, чтобы сдержать возможные планы Дональда Трампа по острову. Евродепутаты считают это шагом для усиления безопасности в Арктике.

NBC узнал о планах США вывести все войска из Сирии

Министерство обороны США разрабатывает план вывода всех американских войск из Сирии. Трамп и его сторонники выразили интерес к этому шагу. Пентагон готовит варианты вывода в течение 30, 60 или 90 дней.

Reuters: Трамп стремится свести экспорт нефти Ирана к нулю

Президент США Дональд Трамп перезапустил кампанию по максимальному давлению на Иран, включая усилия по снижению его нефтяного экспорта. Подписанный меморандум восстанавливает жесткие санкции, включая предотвращение ядерной программы Тегерана.

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