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Bloomberg узнал, когда США объявят о мирном плане по Украине

ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. США представят план по урегулированию украинского кризиса на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Источник: Павел Цуканов/ТАСС

«Черновик будет представлен союзникам спецпосланником (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа по Украине Китом Келлогом», — говорится в сообщении.

При этом деталей о формате обсуждений и о том, насколько подробными они могут быть, собеседники агентства не привели.

В минувшую субботу Келлог заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп создаст для России и Украины рычаги для переговоров. Он также предположил, что добиться прекращения огня и постоянного мира возможно в течение месяцев, а не лет.

Позиция России по урегулированию конфликта

В июне прошлого года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:

  • Украина официально откажется от намерений присоединиться к НАТО;
  • ВСУ выйдут из новых российских регионов;
  • киевские власти проведут демилитаризацию и денацификацию;
  • страна примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийский санкций.

При этом Москва не раз напоминала, что киевский режим еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.

Трамп Дональд