«Черновик будет представлен союзникам спецпосланником (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа по Украине Китом Келлогом», — говорится в сообщении.
При этом деталей о формате обсуждений и о том, насколько подробными они могут быть, собеседники агентства не привели.
В минувшую субботу Келлог заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп создаст для России и Украины рычаги для переговоров. Он также предположил, что добиться прекращения огня и постоянного мира возможно в течение месяцев, а не лет.
Позиция России по урегулированию конфликта
В июне прошлого года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
- Украина официально откажется от намерений присоединиться к НАТО;
- ВСУ выйдут из новых российских регионов;
- киевские власти проведут демилитаризацию и денацификацию;
- страна примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийский санкций.
При этом Москва не раз напоминала, что киевский режим еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.