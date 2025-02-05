Путин назвал ситуацию в Курской области очень сложной

«Ситуация там очень сложная. И самое главное, на что просил обратить внимание, это контакты с людьми и выяснение тех озабоченностей, тех проблем, с которыми люди сталкиваются. А проблем там действительно много», — сказал Путин в ходе рабочей встречи с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном.