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В парламенте Франции отклонили резолюцию о вотуме недоверия правительству

Национальное собрание Франции не приняло вотум недоверия правительству от левой партии «Непокоренная Франция». Об этом 5 февраля сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на трансляцию заседания.

Источник: AP 2024

«Председатель национального собрания только что объявил результаты вотума недоверия. Он получил всего 128 голосов, что намного меньше необходимых 288», — отметили в издании.

Уточняется, что «Непокоренная Франция» внесла на рассмотрение две резолюции после принятия французским премьер-министром Франсуа Байру бюджета на 2025 год в обход парламента.

«Государственный бюджет принимается национальным собранием», — подчеркнули в BFM TV, отметив, что депутаты сейчас рассматривают второй вотум недоверия.

Ранее, 3 февраля, Байру в ходе национального собрания принял проект о бюджете в обход голосования депутатов.

До этого, 30 января, агентство Bloomberg сообщало, что экономики ФРГ и Франции продолжают сокращаться в связи со снижением доверия к правительствам стран. Согласно данным издания, ВВП Франции сократился на 0,1%. Отмечается, что в Париже главной проблемой является бюджетный кризис.

Глава французской партии «Национальное объединение» 27 января Жордан Барделла заявил, что роспуск парламента Франции неизбежен. Он добавил, что в стране «никого не удовлетворяет» консенсус между социалистами и республиканцами, которого достиг французский Байру. 16 января стало известно, что нацсобрание не приняло первый вотум недоверия премьер-министру.