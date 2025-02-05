В парламенте Франции отклонили резолюцию о вотуме недоверия правительству

«Председатель национального собрания только что объявил результаты вотума недоверия. Он получил всего 128 голосов, что намного меньше необходимых 288», — отметили в издании.
Уточняется, что «Непокоренная Франция» внесла на рассмотрение две резолюции после принятия французским премьер-министром Франсуа Байру бюджета на 2025 год в обход парламента.
«Государственный бюджет принимается национальным собранием», — подчеркнули в BFM TV, отметив, что депутаты сейчас рассматривают второй вотум недоверия.
Ранее, 3 февраля, Байру в ходе национального собрания принял проект о бюджете в обход голосования депутатов.
До этого, 30 января, агентство Bloomberg сообщало, что экономики ФРГ и Франции продолжают сокращаться в связи со снижением доверия к правительствам стран. Согласно данным издания, ВВП Франции сократился на 0,1%. Отмечается, что в Париже главной проблемой является бюджетный кризис.
Глава французской партии «Национальное объединение» 27 января Жордан Барделла заявил, что роспуск парламента Франции неизбежен. Он добавил, что в стране «никого не удовлетворяет» консенсус между социалистами и республиканцами, которого достиг французский Байру. 16 января стало известно, что нацсобрание не приняло первый вотум недоверия премьер-министру.