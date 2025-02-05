В парламенте Франции отклонили резолюцию о вотуме недоверия правительству

Глава французской партии «Национальное объединение» 27 января Жордан Барделла заявил, что роспуск парламента Франции неизбежен. Он добавил, что в стране «никого не удовлетворяет» консенсус между социалистами и республиканцами, которого достиг французский Байру. 16 января стало известно, что нацсобрание не приняло первый вотум недоверия премьер-министру.