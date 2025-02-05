Глава МИД Израиля объявил о выходе страны из СПЧ ООН

В этот же день газета Politico со ссылкой на документы сообщила, что Трамп намерен подписать указ о выводе страны из СПЧ ООН, а также ввести запрет на финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).