Глава МИД Израиля объявил о выходе страны из СПЧ ООН

«СПЧ ООН традиционно защищает нарушителей прав человека, позволяя им скрываться от пристального внимания, и вместо этого одержимо демонизирует единственную демократию на Ближнем Востоке — Израиль», — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter).
По словам Саара, Совет якобы подвергает Израиль необоснованным нападкам. Министр назвал отношение СПЧ ООН к Израилю дискриминацией и заявил, что страна больше не потерпит этого.
Ранее в этот день американский лидер подписал указ о переоценке участия Вашингтона в деятельности ООН и ЮНЕСКО. Он заявил, что Организация не справляется со своей работой.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Трамп и его администрация могли бы стать одной из ответственных держав, но вместо этого, видимо, собираются испытывать на прочность мировую систему, которая строится вокруг ООН.
В этот же день газета Politico со ссылкой на документы сообщила, что Трамп намерен подписать указ о выводе страны из СПЧ ООН, а также ввести запрет на финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
Ранее, 16 января, политолог, журналист Юрий Светов в беседе с «Известиями» указал, что команда действующего на тот момент президента США Джо Байдена продолжила попытки всех предыдущих американских администраций по разрушению авторитета ООН.