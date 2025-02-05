Рябков: США должны сделать шаг по нормализации отношений с РФ

Отвечая на вопрос СМИ о том, отвернулась ли Россия от Запада сама, высокопоставленный дипломат пояснил, что «как говорил президент России Владимир Путин, мы действительно стремились к честному партнерству с Западом, но нас не услышали, да и не хотели слышать в принципе». «Именно потому, что изначальной целью было максимально ослабить геополитического противника, пользуясь политической близорукостью тогдашнего советского руководства», — добавил он.