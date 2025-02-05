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Рябков: США должны сделать шаг по нормализации отношений с РФ

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. США должны совершить первый шаг для нормализации отношений с РФ, Москва открыта к диалогу в режиме «жесткого торга». Теперь решение за американским президентом Дональдом Трампом, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова опубликованы на сайте дипведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Россия смогла выстоять и вернуть себе законное место в мировой геополитике, расстроив планы администрации Джо Байдена, — отметил замминистра. — На фоне провала этого курса и смены администрации первый шаг к нормализации двусторонних отношений, имея в виду переговоры на основе принципов взаимного уважения и равноправия, должны сделать США. Мы открыты для диалога, готовы договариваться в режиме жесткого торга с учетом реалий на земле и наших национальных интересов, предопределенных историей и географией».

Рябков подчеркнул, что «решения и выбор за Дональдом Трампом и его командой».

Отвечая на вопрос СМИ о том, отвернулась ли Россия от Запада сама, высокопоставленный дипломат пояснил, что «как говорил президент России Владимир Путин, мы действительно стремились к честному партнерству с Западом, но нас не услышали, да и не хотели слышать в принципе». «Именно потому, что изначальной целью было максимально ослабить геополитического противника, пользуясь политической близорукостью тогдашнего советского руководства», — добавил он.

В этом контексте Рябков отметил провал попыток нанести Москве «стратегическое поражение» в гибридной войне до «последнего украинца».

дипломатия