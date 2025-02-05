Рябков: США должны сделать шаг по нормализации отношений с РФ

«Россия смогла выстоять и вернуть себе законное место в мировой геополитике, расстроив планы администрации Джо Байдена, — отметил замминистра. — На фоне провала этого курса и смены администрации первый шаг к нормализации двусторонних отношений, имея в виду переговоры на основе принципов взаимного уважения и равноправия, должны сделать США. Мы открыты для диалога, готовы договариваться в режиме жесткого торга с учетом реалий на земле и наших национальных интересов, предопределенных историей и географией».
Рябков подчеркнул, что «решения и выбор за Дональдом Трампом и его командой».
Отвечая на вопрос СМИ о том, отвернулась ли Россия от Запада сама, высокопоставленный дипломат пояснил, что «как говорил президент России Владимир Путин, мы действительно стремились к честному партнерству с Западом, но нас не услышали, да и не хотели слышать в принципе». «Именно потому, что изначальной целью было максимально ослабить геополитического противника, пользуясь политической близорукостью тогдашнего советского руководства», — добавил он.
В этом контексте Рябков отметил провал попыток нанести Москве «стратегическое поражение» в гибридной войне до «последнего украинца».