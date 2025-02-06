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Захарова высмеяла слова главы МИД Британии об отношениях с Украиной

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла в Telegram-канале слова главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми о тысячелетней истории партнерства Лондона и Киева.

Источник: Reuters

«А чего так мало-то? Еще на бронтозавра вместе охотились», — написала она.

При этом Захарова иронизировала, что британско-украинское партнерство уходит корнями в подножья египетских пирамид.

В среду Лэмми прибыл на Украину с рабочим визитом, где встретился с главой украинского МИД Андреем Сибигой. При этом Сибига попросил Великобританию масштабировать инвестиции в украинское производство оружия.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Захарова Мария