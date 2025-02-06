«Ещё на бронтозавра охотились»: Захарова подняла британского дипломата на смех после слов о старой дружбе Лондона и Киева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление главы дипломатии Великобритании Дэвида Лэмми о якобы «тысячелетнем» сотрудничестве Лондона и Киева. Она в шутку предложила подданному Соединённого Королевства не скромничать и пойти ещё дальше.