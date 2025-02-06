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«Ещё на бронтозавра охотились»: Захарова подняла британского дипломата на смех после слов о старой дружбе Лондона и Киева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление главы дипломатии Великобритании Дэвида Лэмми о якобы «тысячелетнем» сотрудничестве Лондона и Киева. Она в шутку предложила подданному Соединённого Королевства не скромничать и пойти ещё дальше.

Источник: Life.ru

«А чего так мало-то? Ещё на бронтозавра вместе охотились», — написала Захарова.

Напомним, что Дэвид Лемми прибыл на Украину с рабочим визитом 5 февраля. Британца встретил бывший главком ВСУ Валерий Залужный.