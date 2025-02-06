Из украинского плена в Россию вернулось 150 наших бойцов. Помимо того, ВС РФ зашли в Харьковскую область ещё на одном участке. Продвижения есть и на других фронтах специальной военной операции.
Курская область, 6 февраля.
Ещё 325 боевиков ВСУ ликвидировано в Харьковской области. Известно также, что пять вэсэушников попали в руки российских военных. Сейчас ВС РФ наступают на нескольких направлениях, в том числе подошли к селу Свердликово.
Удар по ВСУ в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России.
— Продолжаются бои за рубеж рек Локня — Малая Локня. И если в районе Викторовки в целом фронт стоит довольно стабильно, то южнее, в районе Свердликова, продолжаются наши попытки полностью овладеть селом. Замес там идёт мощный, — рассказал военный блогер Юрий Подоляка.
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн встретился с президентом России. Конечно, основной темой была ситуация в регионе.
— Ситуация там очень сложная. Самое главное, на что просил обратить внимание, — это на контакты с людьми и на выяснение тех озабоченностей, тех проблем, с которыми люди сталкиваются, а проблем там действительно много, — сказал глава государства.
А вот бойцов, которые сегодня освобождают Русскую землю от оккупантов, Путин обещал отметить.
Донецкая Народная Республика, 6 февраля.
На Покровском направлении наши войска заняли Барановку. По мнению военного корреспондента Александра Коца, освобождение этого населённого пункта важно ввиду того, что он даёт возможность взять один из путей снабжения ВСУ и открывает нам путь на Константиновку. На этом же направлении убит Максим Емец, известный по своим зверствам в отношении жителей Донбасса ещё с 2014 года. За его спиной бегство из Иловайска и Дебальцева.
Видео © Telegram / Минобороны России.
В оккупированной Украиной Дружковке ВС РФ ударили по складам противника. Они находились на территории Дружковского машиностроительного завода. Ещё один взрыв произошёл в пункте управления. Вероятно, вся эта техника и живая сила предназначались для отправки в Часов Яр.
Харьковская область, 6 февраля.
Министерство обороны подтвердило — село Новомлынск взято. Это ещё один плацдарм на правом берегу реки Оскол. Вместе с этим наша группировка войск перешла ещё один участок на границе Белгородской и Харьковской областей. ВС РФ заняли территорию вблизи посёлка Тополи.
Воздушный таран БПЛА. Видео © Telegram / Минобороны России.
Британцы выгоняют украинских беженцев.
Многие украинцы рискуют остаться без документов, разрешающих находиться в Великобритании. Всему виной бюрократия. Ещё в прошлом году опросы показали, что возвращаться на родину большинство вынужденных переселенцев не собирается.
— У некоторых уже проблемы. Они не могут подписать новый договор на аренду жилья потому, что виза истекает в ближайшие несколько месяцев. То же касается и новых трудовых договоров, — сообщил председатель Объединения украинцев в Великобритании Пётр Ревко.
Больше это похоже на то, что британцы решили избавиться от украинцев. Заодно и количество личного состава ВСУ есть шанс повысить. На это указывает и закрытие спонсирования программы «Жильё для украинцев». Журналисты Financial Times пообщались с украинцами, бежавшими из своей страны, и выяснили, что многие из них ищут выход из ситуации — например, пытаются оформить супружеские визы или ждут помощи от работодателей. Похоже, что возвращаться в безумие киевского режима у украинцев нет желания.
Киев продаёт Трампу воздух.
В поисках оружия от США Киев готов подписать сделку с Дональдом Трампом. Владимир Зеленский готов открыть для американцев доступ к редкоземельным металлам.
— Мы открыты для разработки этих ресурсов вместе с нашими партнёрами — с теми, кто помогает защищать нашу землю и давать отпор врагу своими вооружениями, присутствием и санкциями. Это абсолютно справедливо, — заявил Зеленский.
Но издание The Wall Street Journal выяснило, что так называемый президент Украины пытается продать Трампу то, чего у него нет. Отмечают, что запасы полезных ресурсов находятся во многих регионах, но крупнейшие — в прифронтовой зоне. Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Вульф-Кристиан Паэс прямо сказал, что добывать их не получится как раз из-за контроля территории Армией России. Ценовой аналитик из Benchmark Minerals Intelligence Джордж Ингвалл тоже скептически относится к идее Трампа и Зеленского. Оказалось, что добывать металлы на Украине дорого, да и запасы вызывают вопросы. В итоге получилось, что Владимир Зеленский готов продать бизнесмену и президенту Дональду Трампу ресурс, которого нет и не будет. Намечается очередная удачная сделка Киева, если, конечно, хозяин Белого дома не поймёт, что его пытаются обмануть.