Но издание The Wall Street Journal выяснило, что так называемый президент Украины пытается продать Трампу то, чего у него нет. Отмечают, что запасы полезных ресурсов находятся во многих регионах, но крупнейшие — в прифронтовой зоне. Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Вульф-Кристиан Паэс прямо сказал, что добывать их не получится как раз из-за контроля территории Армией России. Ценовой аналитик из Benchmark Minerals Intelligence Джордж Ингвалл тоже скептически относится к идее Трампа и Зеленского. Оказалось, что добывать металлы на Украине дорого, да и запасы вызывают вопросы. В итоге получилось, что Владимир Зеленский готов продать бизнесмену и президенту Дональду Трампу ресурс, которого нет и не будет. Намечается очередная удачная сделка Киева, если, конечно, хозяин Белого дома не поймёт, что его пытаются обмануть.