Орбан поблагодарил Трампа за закрытие USAID

Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило, что в пятницу весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван к пятнице.