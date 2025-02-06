Во Львовской области сотрудники ТЦК избили мужчину ногами

Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата) во Львовской области жестоко избили военнообязанного и забрали у него велосипед. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
По данным издания, представители ТЦК применили физическую силу к мужчине, заставив его сесть в микроавтобус.
Несколько человек в военной форме повалили пострадавшего на землю, отобрали его двухколесный транспорт, а затем один из них нанес удар ногой по мужчине.
Ранее жительница Запорожья, сын которой скончался после принудительной мобилизации, обвинила военных в его пытках. По словам женщины, сотрудники ТЦК задержали ее сына 27 января, а 3 февраля стало известно о его смерти.