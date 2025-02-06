Экстракт русофобов. Как живёт каратель ВСУ Ростислав Карпуша, запустивший ракету по школе в Судже

Есть и адрес квартиры служивого: город Никополь, проспект Трубников, дом 9, квартира 56. Это кирпичная многоэтажка на самой окраине города. Однако в последние годы его можно встретить вовсе не там, а в Хмельницком, на улице Героев АТО, дом 9/1. Прямо по соседству с дочерью и зятем. Похоже, сейчас он снова на службе и принимает деятельное участие в боевых действиях.