США пытаются вернуть себе контроль над Панамским каналом, заявил Трамп

«Факт состоит в том, что вы (госсекретарь США Марко Рубио — ред.) только вернулись из Панамы. Мы пытаемся вернуть Панамский канал. Это все произойдет», — сказал Трамп на официальном мероприятии в Белом доме в присутствии журналистов.
Ранее Трамп заявлял, что передача канала Панаме ослабила позиции Вашингтона, а китайские компании за последние годы получили значительное влияние на его инфраструктуру. Он подчеркивал, что США не должны допустить потери стратегически важного маршрута, связывающего Атлантический и Тихоокеанский океаны.