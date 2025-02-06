США пытаются вернуть себе контроль над Панамским каналом, заявил Трамп

«Факт состоит в том, что вы (госсекретарь США Марко Рубио — ред.) только вернулись из Панамы. Мы пытаемся вернуть Панамский канал. Это все произойдет», — сказал Трамп на официальном мероприятии в Белом доме в присутствии журналистов.