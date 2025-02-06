Зеленский ввел санкции против гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского

Вместе с Пиотровским в санкционный лист были включены главный хранитель музейной коллекции Эрмитажа Светлана Адаксина и ряд сотрудников музея. Всего санкции введены против 112 физических лиц, среди которых большое число историков и археологов, а также первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин, замминистра культуры Владимир Осинцев, директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко и руководитель археологических экспедиций Сергей Соловьев, участвовавший в раскопках на территории Херсонеса в Крыму.