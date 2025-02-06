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Зеленский ввел санкции против гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского. Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского, сообщает ТАСС.

Вместе с Пиотровским в санкционный лист были включены главный хранитель музейной коллекции Эрмитажа Светлана Адаксина и ряд сотрудников музея. Всего санкции введены против 112 физических лиц, среди которых большое число историков и археологов, а также первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин, замминистра культуры Владимир Осинцев, директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко и руководитель археологических экспедиций Сергей Соловьев, участвовавший в раскопках на территории Херсонеса в Крыму.

Также под санкции подпали три музея Крыма — историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», Центральный музей Тавриды и Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник.

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