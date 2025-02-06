Трамп: США хотят вернуть себе контроль над Панамским каналом

Президент США Дональд Трамп заявил о намерениях вернуть контроль над Панамским каналом. Об этом он сообщил на официальном мероприятии в Белом доме.
«Мы пытаемся вернуть Панамский канал. Это все произойдет», — сказал американский лидер.
Ранее Трамп выражал свою обеспокоенность по поводу передачи канала Панаме, утверждая, что это ослабило позиции США в регионе. Он также указал на то, что в последние годы китайские компании значительно усилили свое влияние на инфраструктуру канала.
По его мнению, Вашингтон не должен допустить утраты контроля над этим стратегически важным водным путем, который соединяет Атлантический и Тихоокеанский океаны.
Ранее президент Панамы Хосе Рауль Мулино охарактеризовал свою встречу с госсекретарем США Марко Рубио как «сердечную и уважительную», подчеркнув, что суверенитет Панамы не подвергается сомнению. Он также сообщил, что его правительство не намерено продлевать участие в китайской инициативе «Один пояс, один путь».