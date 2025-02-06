ОАЭ способствовали обмену более 2,8 тыс. пленных между РФ и Украиной

Министерство иностранных дел ОАЭ отметило, что благодаря их посредничеству обе стороны смогли освободить в общей сложности 2 883 военнопленных с начала года. Эмирейтское ведомство выразило признательность как российским, так и украинским властям за поддержку этого процесса.