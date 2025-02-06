Минфин США усомнился в способности БРИКС найти альтернативу доллару

Ранее Дональд Трамп заявил, что может ввести 100% торговые пошлины против стран БРИКС. Затем он вновь пригрозил объединению из-за опасений за доллар. В Кремле же напомнили, что в БРИКС не обсуждалось и не будет обсуждаться создание общей валюты.