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Минфин США усомнился в способности БРИКС найти альтернативу доллару

Страны БРИКС пытаются уменьшить зависимость от доллара, но найти полноценную замену американской валюте члены объединения не смогут. Такое мнение высказал министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox Business.

Источник: Life.ru

По словам главы ведомства, за три десятилетия работы на валютных рынках он пришёл к однозначному выводу: никакая валюта не может конкурировать с долларом на глобальном уровне.

«Они [БРИКС] могут попытаться отобрать у нас статус резервной валюты, но на горизонте нет другой резервной валюты», — выразил уверенность Бессент.

Ранее Дональд Трамп заявил, что может ввести 100% торговые пошлины против стран БРИКС. Затем он вновь пригрозил объединению из-за опасений за доллар. В Кремле же напомнили, что в БРИКС не обсуждалось и не будет обсуждаться создание общей валюты.