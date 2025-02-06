Посол Келин: РФ готова к серьезному разговору о достижении мира на Украине

Москва открыта для серьезного диалога по возможности мирного разрешения конфликта на Украине, однако остается приверженной своей изначальной позиции. Об этом заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин в интервью британскому телеканалу ITV.
По словам Келина, Россия готова к конструктивным переговорам, уточнив, что их предыдущие заявления все еще актуальны. По его словам, военная активность РФ на передовой увеличивает ее переговорные возможности.
Келин подчеркнул, что многое будет зависеть от развития событий в ближайшие недели и месяцы, и важно, чтобы Россия четко понимала темы будущих переговоров. Он отметил, что Москва намерена опираться на проект мирного соглашения, который был обсужден в Стамбуле весной 2022 года.
Важным аспектом переговорного процесса станет вопрос легитимности Владимира Зеленского, и, как указал Келин, Россия будет настаивать на проведении президентских выборов в стране.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты обнародуют план по урегулированию украинского конфликта на Мюнхенской конференции по безопасности, которая будет проходить с 14 по 16 февраля.