Россия предложила Индии поставку новейших истребителей Су-57

«Рособоронэкспорт» предлагает всемерное развитие сотрудничества по проекту Су-57Э. В числе наших предложений поставка готовых самолетов, организация их совместного производства в Индии, а также оказание содействия в разработке индийского истребителя пятого поколения«, — приводит пресс-служба “Ростеха” слова Михеева.
Отмечается, что экспортная версия машины вызывает большой интерес у специалистов и иностранных заказчиков.
«Индия — наш давний стратегический партнер, эксплуатирующий значительное количество российской техники. Мы готовы продолжить многолетнюю историю успешного сотрудничества наших стран и при разработке новых поколений авиационной техники», — сказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха.
Су-57Э будет представлен на международной авиационно-космической выставке и авиасалоне Aero India, который в 2025 году пройдет с 10 по 14 февраля на военно-воздушной базе ВВС Индии «Елаханка».