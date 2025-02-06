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Россия предложила Индии поставку новейших истребителей Су-57

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. «Рособоронэкспорт» (входит в «Ростех») предлагает поставку новейших истребителей пятого поколения Су-57, а также организацию их производства в Индии и содействие разработке собственной машины такого уровня, сообщил генеральный директор госкомпании Александр Михеев.

Источник: © РИА Новости

«Рособоронэкспорт» предлагает всемерное развитие сотрудничества по проекту Су-57Э. В числе наших предложений поставка готовых самолетов, организация их совместного производства в Индии, а также оказание содействия в разработке индийского истребителя пятого поколения«, — приводит пресс-служба “Ростеха” слова Михеева.

Отмечается, что экспортная версия машины вызывает большой интерес у специалистов и иностранных заказчиков.

«Индия — наш давний стратегический партнер, эксплуатирующий значительное количество российской техники. Мы готовы продолжить многолетнюю историю успешного сотрудничества наших стран и при разработке новых поколений авиационной техники», — сказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха.

Су-57Э будет представлен на международной авиационно-космической выставке и авиасалоне Aero India, который в 2025 году пройдет с 10 по 14 февраля на военно-воздушной базе ВВС Индии «Елаханка».