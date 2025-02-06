CNN: ФБР вернет Трампу секретные документы, изъятые во время обыска в 2022 году

В июне 2023 года суд в Майами предъявил Трампу обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Республиканцу грозило до 400 лет лишения свободы и крупный денежный штраф. Сам обвиняемый утверждал, что не успел вернуть документы из-за спешки и сильной загруженности делами. В июле 2024 года все обвинения по уголовному делу Трампа о ненадлежащем хранении секретных документов были отклонены. В постановлении судьи Эйлин Кэннон уточнялось, что обвинения против Трампа снимаются в связи с тем, что «назначение специального прокурора Джека Смита нарушило положение о назначениях Конституции США».