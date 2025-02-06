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CNN: ФБР вернет Трампу секретные документы, изъятые во время обыска в 2022 году

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Президенту США Дональду Трампу вернут документы, изъятые у него в 2022 году во время обыска ФБР в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Об этом в среду сообщил телеканал CNN.

Источник: Reuters

По его сведениям, глава государства получит обратно секретные бумаги, а также другие вещи, например предметы гардероба, подарки, поздравительные открытки, вырезки из газет и изображения канадской певицы Селин Дион. Прокуроры и агенты ФБР, которые занимались делом о ненадлежащем обращении Трампа с секретными документами, уже получили указание вернуть президенту изъятые у него предметы.

Сотрудники Федерального бюро расследований США в ходе обыска, прошедшего в августе 2022 года в Мар-а-Лаго, изъяли в совокупности 102 документа, 27 из них находились в кабинете, еще 75 — в кладовой. На 17 из них стоял гриф «совершенно секретно».

В июне 2023 года суд в Майами предъявил Трампу обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Республиканцу грозило до 400 лет лишения свободы и крупный денежный штраф. Сам обвиняемый утверждал, что не успел вернуть документы из-за спешки и сильной загруженности делами. В июле 2024 года все обвинения по уголовному делу Трампа о ненадлежащем хранении секретных документов были отклонены. В постановлении судьи Эйлин Кэннон уточнялось, что обвинения против Трампа снимаются в связи с тем, что «назначение специального прокурора Джека Смита нарушило положение о назначениях Конституции США».

Трамп Дональд