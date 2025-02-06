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На премьера Польши Туска завели дело о госперевороте

В Польше возбуждено уголовное дело о государственном перевороте. Одним из его фигурантов стал премьер-министр республики Дональд Туск. Об этом журналистам заявил председатель конституционного суда страны Богдан Свенчковский.

Источник: Life.ru

По его словам, 60-страничный документ о законном подозрении в совершении преступления был подписан 31 января. В госперевороте могут быть замешаны также спикер Сейма, спикер Сената, министры, некоторые судьи и прокуроры, подчеркнул глава КС Польши.

Туск уже отреагировал на произошедшее. Он разместил в соцсетях видеоролик, на котором играет в теннис. Человек за кадром говорит премьеру, что его обвиняют в госперевороте. Политик в ответ смеётся и выдаёт шутку.

«Спокойно. У нас здесь серьёзные дела. Займёмся этим позже», — произносит Туск в ролике, продолжая игру.

Ранее уголовное дело завели и на министра обороны Украины Рустема Умерова. Его подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями. Скандал с главой МО рассердил западных союзников Киева, которые потребовали срочно уладить ситуацию.