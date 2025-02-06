Германия не предоставила новых данных по «Северным потокам», заявил посол

«Спустя два с половиной года после терактов “воз и ныне там”. Мотивацию уходящего правительства ФРГ оценивать не берусь, но доверию к действиям германской стороны это явно не способствует», — подчеркнул он.
По словам посла, германские ведомства продолжают отмалчиваться, уклоняясь как от презентации промежуточных итогов своей работы, так и проведения транспарентного международного расследования с российским участием.
«Германское правительство, обычно скорое на бездоказательные обвинения России, как в случае с повреждёнными на Балтике подводными кабелями и разнообразными хакерскими атаками, здесь изначально проявляло повышенную сдержанность, от комментариев воздерживалось, “переводя стрелки” на генпрокуратуру ФРГ. Мол, это её компетенция», — напомнил посол.
По оценке Нечаева, ситуация с расследованием «беспрецедентной атаки» на крупнейший объект европейской критической инфраструктуры выглядит «мягко говоря, странно», особенно на фоне того, что канцлер ФРГ Олаф Шольц публично признал, что в сентябре 2022 года на «Северных потоках» был совершён террористический акт, а виновные должны предстать перед судом.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.