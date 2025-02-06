СПЧ ООН: Израиль не может выйти из состава органа, в котором не состоит

Израиль не входит в число 47 стран, которые составляют Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН), а потому не может выйти из состава органа, членом которого не является. Об этом заявил официальный представитель СПЧ ООН Паскаль Сим в беседе с ТАСС.