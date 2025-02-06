В Европе указали на критическую уязвимость НАТО

Также подчеркивается, что бюджет альянса на 2021—2027 годы включает развитие инфраструктуры как для гражданского, так и для военного пользования. Однако к концу 2023 года эти деньги уже потратили на нескоординированные проекты. Они, в свою очередь, не учитывали стратегическую обстановку. В отчете критикуется и бюрократия в виде неорганизованной структуры командования и долгих согласований перевозок.