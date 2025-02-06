Глава Красноярского края вошел в новый состав президиума Госсовета России

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Всего в обновленный состав президиума Госсовета страны вошли 26 человек, секретарем остался Алексей Дюмин.
Напомним, Госсовет России формируется президентом и является конституционным государственным органом. Он включает в себя 21 комиссию, каждая из которых анализирует ситуации в разных социально-экономических направлениях, готовит предложения по совершенствованию управления, а также оценивает результаты реализации федеральных и региональных проектов.
Руководитель Красноярского края возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Технологическое лидерство». Также Михаил Котюков входит в комиссию по научно-техническому развитию России и в рабочую группу по развитию цифровых экосистем.