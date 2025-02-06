В отношении премьера Польши возбуждено дело по обвинению в госперевороте

В Польше возбуждено уголовное дело против премьер-министра Дональда Туска по подозрению в государственной измене. Об этом сообщил председатель Конституционного суда страны Богдан Свенчковский, передает РИА Новости.
Свенчковский отметил, что 31 января он подписал 60-страничное уведомление, в котором содержится информация о подозрениях в совершении преступления не только Туском, но и рядом других высокопоставленных должностных лиц, включая министров, спикеров сейма и сената, а также депутатов.
По его словам, на основании этого уведомления прокуратура приступила к расследованию уголовного дела. Расследование возглавил прокурор Михал Островский, который должен установить все обстоятельства дела.
Ранее премьер Польши Дональд Туск пригрозил «последствиями» венгерскому коллеге Виктору Орбану, если тот заблокирует очередные санкции против России.