В отношении премьера Польши возбуждено дело по обвинению в госперевороте

Свенчковский отметил, что 31 января он подписал 60-страничное уведомление, в котором содержится информация о подозрениях в совершении преступления не только Туском, но и рядом других высокопоставленных должностных лиц, включая министров, спикеров сейма и сената, а также депутатов.