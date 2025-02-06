«Круто, грамотно и дерзко»: президент России похвалил морпехов 155-й бригады ТОФ

На встрече с президентом России врио губернатора Курской области Александр Хинштейн передал Владимиру Путину просьбу 155-й бригады морской пехоты ТОФ. Бойцы просят присвоить им почетное звание «Курская», сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Александр Хинштейн отметил, что с этой просьбой бойцы обратились к нему:
«Наши дальневосточники действительно героически сражаются. И, зная о том, что, очевидно, будет встреча у меня с Вами, они просили передать просьбу — рассмотреть возможность присвоить 155-й бригаде морской пехоты почетного наименования “Курская”».
Владимир Путин поддержал просьбу морпехов:
«Дальневосточники сражаются круто, грамотно, дерзко. Что касается их просьбы, то, безусловно, если тем более это от них исходит, их просьба будет удовлетворена со словами благодарности за всё, что они делают для Родины».