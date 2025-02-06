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Россия предложила Индии наладить у себя производство истребителей Су-57

Индия является давним стратегическим партнёром России, а потому страна может приобрести у РФ истребители пятого поколения Су-57 и даже наладить производство новейших самолётов на своей территории. Соответствующее предложение Нью-Дели сделал «Рособоронэкспорт».

Источник: Life.ru

«В числе наших предложений поставка готовых самолётов, организация их совместного производства в Индии, а также оказание содействия в разработке индийского истребителя пятого поколения», — цитирует гендира компании Александра Михеева корпорация «Ростех».

Его слова поддержал и глава Объединённой авиастроительной корпорации Вадим Бадеха. Россия не прочь продолжить работу над совершенствованием авиатехники в кооперации с Индией, добавил гендир ОАК.

«Мы готовы продолжить многолетнюю историю успешного сотрудничества наших стран и при разработке новых поколений авиационной техники», — подчеркнул Бадеха.

Напомним, что истребитель Су-57Э будет представлен на выставке Aero India 2025, которая стартует уже 10 февраля. Его главный конкурент в лице американского F-35 «слетел» с лётной программы после недавнего крушения одного из самолётов этого типа.