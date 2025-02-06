Минфин США утверждает, что государства БРИКС не найдут замену доллару

«Занимаюсь валютными рынками 30−35 лет, и я могу заверить вас, что альтернативы доллару нет. Страны не могут говорить об этом. Они могут попытаться отобрать у нас статус резервной валюты, но на горизонте нет другой резервной валюты», — сказал он.