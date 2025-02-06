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Минфин США утверждает, что государства БРИКС не найдут замену доллару

Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами за отказ от доллара.

Источник: AP 2024

Министр финансов Соединённых Штатов Скотт Бессент выразил мнение, что у государств БРИКС якобы «не получится заменить» доллар, сообщает ТАСС.

Высказывание прозвучало в интервью американскому изданию. Бессент полагает, что альтернативы доллару в мире «нет».

«Занимаюсь валютными рынками 30−35 лет, и я могу заверить вас, что альтернативы доллару нет. Страны не могут говорить об этом. Они могут попытаться отобрать у нас статус резервной валюты, но на горизонте нет другой резервной валюты», — сказал он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что странам БРИКС следует отказаться от попыток заменить доллар в торговле. Он пригрозил, что в противном случае введёт пошлины.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что говорить о создании валюты БРИКС преждевременно.

Путин отметил, что для этого требуется более глубокая экономическая интеграция, а также структурное сходство экономик участников.

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