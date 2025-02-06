В Аргентине запретили операции по смене пола для несовершеннолетних

Власти Аргентины объявили о запрете на операции и терапию по смене пола для несовершеннолетних, охарактеризовав такие действия как жестокое обращение с детьми. Это заявление было сделано в офисе президента Хавьера Милея, который подчеркнул, что подобные практики, основанные на гендерной идеологии, использующие психологическое давление или принуждение, не допустимы.
По мнению аргентинского лидера, несовершеннолетние не обладают необходимой когнитивной зрелостью для принятия решений о необратимых изменениях, которые могут негативно сказаться на их здоровье, включая риск повреждения органов и развития бесплодия или сердечно-сосудистых заболеваний.
Милей отметил, что такая позиция уже находит поддержку в других странах, которые ранее были пионерами в вопросах смены пола для детей, таких как Великобритания, Швеция и США, и теперь пересматривают свои подходы.
Кроме того, в рамках этой политики президент Аргентины решил, что распределение заключенных в тюрьмах будет происходить в соответствии с их полом, зарегистрированным на момент совершения преступления. Это решение направлено на предотвращение возможных злоупотреблений, связанных с использованием смены пола как предлога для перевода из одной исправительной учреждения в другое.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что будет проводить политику, согласно которой США станут признавать только два гендера — мужской и женский. Трамп неоднократно обещал «покончить с трансгендерным* безумием» в стране.
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