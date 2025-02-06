Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Невестка Трампа запустит свою программу на Fox News

Первый выпуск новой программы запланирован на 22 февраля.

Лара Трамп, невестка президента США Дональда Трампа, начнет вести свою собственную программу в прайм-тайм на канале Fox News. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте телеканала.

Первый выпуск новой программы запланирован на 22 февраля, и она будет транслироваться каждую субботу. При этом подробности о программе родственницы американского лидера не приводятся.

Ранее Лара Трамп отказалась от участия в выборах сенатора от штата Флорида. До этого она говорила о возможности занять кресло сенатора, когда обсуждала замену Марка Рубио в сенате, если он станет госсекретарем.

Также сообщалось, что первое публичное появление 18-летнего сына президента США Дональда Трампа Бэррона после инаугурации политика вызвало у публики волнение.

шоу