«Зеленский в мире фантазий»: В Британии высмеяли дешёвый газовый шантаж бывшего комика

«Складывается ощущение, что руководство в Киеве всё больше отрывается от реальности, и Зеленский погружается в мир фантазий, что он может шантажировать русских, остановив транзит газа», — отметил Меркурис на своём YouTube-канале.
Аналитик также привёл версию, что эти решения могут быть связаны с попыткой вернуть контроль над Запорожской атомной станцией. Именно стремление завладеть стратегическим объектом заставляет Киев идти на рискованные шаги, которые могут подорвать доверие как внутри страны, так и за её пределами, допустил он.