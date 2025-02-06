«Зеленский в мире фантазий»: В Британии высмеяли дешёвый газовый шантаж бывшего комика

Аналитик также привёл версию, что эти решения могут быть связаны с попыткой вернуть контроль над Запорожской атомной станцией. Именно стремление завладеть стратегическим объектом заставляет Киев идти на рискованные шаги, которые могут подорвать доверие как внутри страны, так и за её пределами, допустил он.