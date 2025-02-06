Госсекретарь США обвинил ЮАР в совершении очень плохих вещей

«Я не буду присутствовать на саммите G20 в Йоханнесбурге. Южная Африка совершает очень плохие вещи», — отметил он.
По мнению Рубио, ЮАР проводит экспроприацию частной собственности, а также использует G20 для продвижения «солидарности, равенства и устойчивости».
Несколькими днями ранее президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса ответил американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску на его обвинения руководства страны в геноциде белых. По словам главы республики, правительство ЮАР не конфисковывало никаких земель.
До этого в соцсетях Маск обвинил власти страны в геноциде белых после принятия закона об экспроприации земель. По мнению бизнесмена, этот закон является «открыто расистским».