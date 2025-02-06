Мигрантов начали выдворять из Новосибирской области по новому закону

Купинский районный суд Новосибирской области постановил выдворить за пределы России таджика Фируза Саидова за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщили на сайте суда 5 февраля.
Согласно материалам дела, Саидов умышленно нарушил режим пребывания в России, впоследствии сославшись на потерю паспорта.
— Саидову Ф. Х. назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации в принудительном контролируемом порядке, — сообщили в суде.
С 5 февраля вступили в силу изменения в российском миграционном законодательстве. Мигрантам запрещается менять место жительства или пребывания без уведомления МВД. Также им нельзя покупать недвижимость, заключать брак и открывать счета в банке без уведомления органов внутренних дел. Нарушителей этих требований будут высылать из России.
Ранее мы писали о том, что в Новосибирской области насчитали почти 500 медиков-мигрантов.
В конце 2024 года губернатор Новосибирской области утвердил постановление, которое запрещает нанимать иностранных специалистов на работу в регионе в некоторых сферах деятельности.
Архип ВЕТРОВ.