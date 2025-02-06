Мигрантов начали выдворять из Новосибирской области по новому закону

С 5 февраля вступили в силу изменения в российском миграционном законодательстве. Мигрантам запрещается менять место жительства или пребывания без уведомления МВД. Также им нельзя покупать недвижимость, заключать брак и открывать счета в банке без уведомления органов внутренних дел. Нарушителей этих требований будут высылать из России.