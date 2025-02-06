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Мигрантов начали выдворять из Новосибирской области по новому закону

Вероятно, первый такой случай произошёл в Купинском районе с Фирузом Саидом.

Источник: AP 2024

Купинский районный суд Новосибирской области постановил выдворить за пределы России таджика Фируза Саидова за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщили на сайте суда 5 февраля.

Согласно материалам дела, Саидов умышленно нарушил режим пребывания в России, впоследствии сославшись на потерю паспорта.

— Саидову Ф. Х. назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации в принудительном контролируемом порядке, — сообщили в суде.

С 5 февраля вступили в силу изменения в российском миграционном законодательстве. Мигрантам запрещается менять место жительства или пребывания без уведомления МВД. Также им нельзя покупать недвижимость, заключать брак и открывать счета в банке без уведомления органов внутренних дел. Нарушителей этих требований будут высылать из России.

Ранее мы писали о том, что в Новосибирской области насчитали почти 500 медиков-мигрантов.

В конце 2024 года губернатор Новосибирской области утвердил постановление, которое запрещает нанимать иностранных специалистов на работу в регионе в некоторых сферах деятельности.

Архип ВЕТРОВ.