Губернатор Вячеслав Федорищев: «Самара влюбила с первого дня»

Также губернатор поделился старыми фотографиями со времени работы в Туле. Он их нашел, перебирая старые документы. Глава региона отметил, что тот период был очень хорошим и продуктивным, а сейчас он идет на работу в Самаре. По его словам, много задач требуют синхронный работы правительства региона с командами городов и муниципальных территорий. Ранее Вячеслав Федорищев уже признавался, что влюбился в Самарскую область.