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Губернатор Вячеслав Федорищев: «Самара влюбила с первого дня»

Глава региона Вячеслав Федорищев признался в любви Самаре.

Источник: соцсети

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поделился своим отношением к Самаре. Он признался, что влюбился в город. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

«Возвращаясь из Москвы в Самару 5 февраля, на вопрос на регистрации “Куда летим?” я на автомате ответил — домой. Это не первый раз в моей жизни, когда новый город становится домом. Но Самара влюбила с первого дня, а сейчас — уже и не вспомню, как жил без нее», — сказал Вячеслав Федорищев.

Также губернатор поделился старыми фотографиями со времени работы в Туле. Он их нашел, перебирая старые документы. Глава региона отметил, что тот период был очень хорошим и продуктивным, а сейчас он идет на работу в Самаре. По его словам, много задач требуют синхронный работы правительства региона с командами городов и муниципальных территорий. Ранее Вячеслав Федорищев уже признавался, что влюбился в Самарскую область.

Напомним, 31 мая 2024 года Дмитрий Азаров сделал заявление об уходе с поста губернатора Самарской области. Президент России предложил председателю правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область. С его приходом региональное правительство отправили в отставку. Федорищев вступил в должность главы регионов 13 сентября 2024-го после победы на выборах.