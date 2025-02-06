Завершено следствие по делу бывшего депутата заксобрания, обвиняемого во взяточничестве

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката господина Вахрина Александра Чернова. В настоящее время обвиняемый знакомится с материалами уголовного дела.
Вячеслав Вахрин был депутатом заксобрания Пермской области в 2001—2006 годах. Вместе с бизнесменом Владимиром Плотниковым он входил в группу «Гражданское общество», бывшую в оппозиции к губернатору Олегу Чиркунову. С 2010 по 2012 год руководил государственной жилищной инспекцией Тюменской области, в 2012 году был назначен заместителем губернатора этой области, курировал ЖКХ.
В июне 2024 года Басманный суд Москвы арестовал господина Вахрина по делу о получении особо крупной взятки. По версии следствия, в декабре 2022 года чиновник получил от директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка взятку в виде имущественной выгоды на сумму 18,7 млн руб. при покупке двух квартир в Тюмени. В рамках следствия суд наложил арест на имущество господина Вахрина и господина Гоцыка на сумму 150 млн руб.
Господин Вахрин и господин Гоцык своей вины не признают.