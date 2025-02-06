Над регионами России сбили 28 украинских БПЛА. Военная операция, день 1079-й

Дежурные средства ПВО уничтожили над российскими регионами 28 украинских беспилотников минувшей ночью. Почти половину аппаратов сбили над акваторией Азовского моря, другие БПЛА нейтрализовали в Ростовской и Астраханской областях, а также на Кубани. В аэропорту Волгограда отменили временные ограничения на работу. «Газета.Ru» ведет хронику событий.