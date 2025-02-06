Над регионами России сбили 28 украинских БПЛА. Военная операция, день 1079-й

09:37 Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщило украинское издание «Общественное».
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09:28 Полицейские задержали военнослужащего ВСУ, прятавшегося в подвале дома в Курахове, сообщило МВД по ДНР.
«Задержанный передан представителям военной комендатуры для дальнейшего разбирательства», — уточнили в министерстве.
09:25 ВСУ за сутки 14 раз обстреливали Горловку, сообщил мэр города Иван Приходько. Повреждения получили два частных и четыре многоквартирных дома.
09:23 Более 1900 боеприпасов уничтожили пиротехники МЧС в Курской области за полгода.
«На днях сводный пиротехнический отряд ведомства обезвредил ракету ATACMS. Боеприпас вывезли и уничтожили на полигоне», — сообщили в министерстве.
09:18 ВС России продвинулись к западу от Курахова к Андреевке, сообщило украинское издание «Страна.ua». Эта деревня имеет важное значение для выхода на трассу в сторону Запорожья, уточнили журналисты.
09:02 Спецназ Росгвардии уничтожил опорный пункт ВСУ в Харьковской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
08:59 ❗️ Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.
08:43 Насильно мобилизованные украинцы начнут мстить сотрудникам ТЦК и расстреливать их из пулеметов, заявил полковник ВСУ в отставке Роман Свитан.
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08:18 Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
08:14 Угрозу атаки БПЛА отменили в Ахтубинском районе. Ночью беспилотники ВСУ пытались атаковать Астраханскую область.
08:12 Росавиация сообщила об отмене введенных накануне вечером временных ограничений в работе аэропорта Волгограда.
«В период действия временных ограничений на запасной аэродром “ушел” один самолет, совершавший рейс в Волгоград. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — уточнили в ведомстве.
08:08 Над российскими регионами сбили 28 украинских беспилотников минувшей ночью, сообщило Минобороны. Тринадцать аппаратов уничтожили над акваторией Азовского моря, восемь БПЛА — над территорией Ростовской области, шесть БПЛА — над территорией Краснодарского края и один — над территорией Астраханской области.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1079-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.