Япония высказалась о заключении мирного договора с Россией

«Премьер-министр [Японии Сигэру] Исиба посредством видеообращения четко обозначит, что (…) правительство придерживается курса решить проблему северных территорий и заключить мирный договор», — сказал он.
Генсек японского правительства отметил, что руководство страны нацелено на данные действия несмотря на то, что отношения Москвы и Токио находятся в сложном положении.
Ранее Исиба извинился в парламенте за неуместные одобрительные высказывания двух японских чиновников об идее организации совместного с Россией захоронения ядерных отходов на южных Курильских островах. Уточняется, что мера может быть принята при условии передачи островов от России к Японии.