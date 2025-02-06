Япония высказалась о заключении мирного договора с Россией

Ранее Исиба извинился в парламенте за неуместные одобрительные высказывания двух японских чиновников об идее организации совместного с Россией захоронения ядерных отходов на южных Курильских островах. Уточняется, что мера может быть принята при условии передачи островов от России к Японии.